Коттедж для парка НООСФЕРА

Какой тип коттеджей разместить в экологичном проекте с минимальным вмешательством в чрезвычайно ценный ландшафт? При этом с учетом максимального выхода площадей и минимального, но надежного конструктива?

Для размещения в проекте Парк экосистемы плейстоцена "Ноосфера" в первую очередь определяющим фактором оказался яркий ландшафт. Все коттеджи спрятаны за холмами и выглядывают в сторону территории парка только одним этажем. Коттеджи размещены таким образом, что не видимы одновременно во всем количестве, а лишь отдельными маленькими группами.

Площадь этажа определяется площадью наибольшего помещения Салона, таким образом задавая компактные параметры сооружению вцелом.

Конструктив технологичный. Монолитный ж.б. каркас. И конечно- же брусковый фасад

Современная концепция экологичного жилья требует максимального камуфляжа в природной среде и максимальной открытости в эту среду!