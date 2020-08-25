Дизайн квартиры студии

Планируя покупать маленькие квартиры- студии, люди часто имеют сомнения насчет возможности полноценной организации жилого пространства в сравнении со стереотипичными вариантами.

Даже варианты планировок таких студий, представленные застройщиком вызывают больше сомнений чем уверенности.

Хочу авторитетно уверить инвесторов, что из опыта работы над такими микро- интерьерами можно разработать значительное количество вариантов планировок которые будут функционально и эстетично раскрывать скрытый на первый взгляд потенциал жилья независимо от его форм и размеров.

Ряд функциональных ограничений с учетом площади не критичный принципиально и функкциональное зонирование именно этого микро- интерьера исполнено минимализмом только по желанию Заказчика.