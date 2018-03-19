Многоквартирный дом с подземным гаражом

Проект многоквартирного дома со встроенными помещениями, встроенного объекта дошкольного образования, встроенного подземного гаража Архитектурно-планировочное решение Основой архитектурного и объёмно-планировочного решения является периметральная застройка секциями с образованием внутреннего двора для зоны отдыха, занятием спорта и игровых площадок, так же запроектированы встроенно-пристроенные автостоянки.Всего запроектировано 4 дома, общее количество секций 18, этажность 18-27, подземный и надземный паркинг на 1200/мест, детский сад на 100 мест , спортивный центр и встроенные помещения.Общая площадь квартир составляет 97366 м2Площадь участка в границах землепользования 42766.0 м2м/мест 1200шт