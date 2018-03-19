Фермерское хозяйство

Основное направление деятельности проектируемого комплекса"КСК" является содержание, разведение и использования лошадей.

Комплекс

состоит из 3-х блоков. При проектировании предусмотрена блокировка указанных

сооружений в единый комплекс с учётом требований пожарных и санитарных норм.Конюшенный комплекс состоит из следующих помещений:Крытый манеж (30x60м)Административно-бытовой комплекс (АБК)Конюшня с двурядной и однорядной системой размещения денниковХоз .постройки Открытый манеж.Два круглых крытых манежа.Пост охраны.Место для левадКомплекс рассчитан содержание лошадей разных половозрастных групп (жеребцы,кобылы, мерины и молодняк в тренинге от 1,5 до 3 лет).