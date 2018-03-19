Жилой комплекс

Проект по строительству жилого комплекса с подземной автостоянкой и встроенными помещениями. По адресу: СПБ, Приморский р-он, ул. Оптиков уч.3(юго-восточнее пересечения с Туристской улицей) Архитектурно-планировочное решение Настоящим проектом определены возможности для размещения жилого комплекса с подземной автостоянкой и встроенными помещениями.с определением его объемно-пространственных и технико-экономических показателейПлощадь участка сост. 1.45 га. Общая площадь квартир 31000Площадь подземной автостоянки 7000Основой архитектурно-планировочного и объёмно-пространственного решения является застройка 10 и 16 этажными секциями с образованием внутреннего двора для зоны отдыха ,занятием спорта и игровых площадок, так же запроектированы встроенные помещения и подземная автостоянка