Жилой комплекс

Добавлена
6 лет назад
158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект по строительству жилого комплекса с подземной автостоянкой и  встроенными помещениями. По адресу: СПБ, Приморский  р-он, ул. Оптиков  уч.3(юго-восточнее пересечения с Туристской улицей)Архитектурно-планировочное решение   Настоящим проектом определены возможности для размещения жилого комплекса с подземной автостоянкой и  встроенными помещениями.с определением его объемно-пространственных и технико-экономических показателейПлощадь участка сост. 1.45 га. Общая площадь квартир 31000Площадь подземной автостоянки 7000Основой архитектурно-планировочного и объёмно-пространственного решения является     застройка  10 и 16 этажными секциями с образованием внутреннего двора для зоны отдыха ,занятием спорта и игровых площадок, так же запроектированы встроенные помещения и подземная автостоянка 