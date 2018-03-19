Проект гостиницы со встроенной автостоянкой

Проект гостиницы совстроенной автостоянкой Архитектурно-планировочное решение Здание гостиницы состоит из 2-х основных зон:Зона гостиницы.Многоуровневая автостоянка.В состав гостиничной зоны входят следующие группы помещений: приемно-вестибюльная группа, жилая, культурно - досуговая, предприятий питания, администрации и служб эксплуатации, помещений обслуживания. Паркинг оснащен рампой для въезда автотранспорта Традиционный петербургский вид приобретает новое звучание благодаря применению новейших фасадных технологий и материалов наряду с традиционными. Облик здания сочетает в себе современную стилистику с историческими канонами северной столицы