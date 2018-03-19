Проект по строительству жилых домов

Проект по строительству жилых домовпо адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Бугры. Архитектурно-планировочное решение Настоящим проектом определены возможности для размещения жилых домовс определением объемно-пространственных и технико-экономических показателейПлощадь участка сост-16644 кв.м..Общая площадь квартир 35000Основой архитектурно-планировочного и объёмно-пространственного решения является застройка8 - 16 этажными секциями с образованием внутреннего двора для зоны отдыха ,занятием спорта и игровыми площадями.Хранение индивидуального транспорта предусмотрено:– на проектируемых площадках .