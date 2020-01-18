Проект пожарного депо на 6 автомобилей

Данное пожарное депо было спроектировано в г. Ижевске. На первом этаже располагаются гараж пожарной техники, технические помещения, помещения пожарного караула, администрация, помещения для работы в населением. На втором этаже расположены помещения для психологической и физической разгрузки пожарных.

Модель и чертежи были созданы в Revit, оформление с помощью Photoshop.