Проект пожарного депо на 6 автомобилей

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Данное пожарное депо было спроектировано в г. Ижевске. На первом этаже располагаются гараж пожарной техники, технические помещения, помещения пожарного караула, администрация, помещения для работы в населением. На втором этаже расположены помещения для психологической и физической разгрузки пожарных.
Модель и чертежи были созданы в Revit, оформление с помощью Photoshop.