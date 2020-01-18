Дизайн интерьера однокомнатной квартиры

Планировка данной квартиры представляет из себя измененную трехкомнатную квартиру. В квартире есть спальня, совмещенная с балконом, гостиная-столовая, совмещенная с балконом, в котором расположена кухня, раздельный санузел и прихожая. Главные принципы создания данного интерьера - максимальное использование возможностей квартиры под нужды молодой семьи с маленьким ребенком.

Модель была создана в SketchUp, свет и визуализация - VRay.