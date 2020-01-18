Дизайн интерьера индивидуального жилого дома

Данная работа выполнялась на конкурс, модель дома была представлена организаторами. Главной задачей было создать рациональную планировку, особенно важно это было для кухни-гостиной и спальни хозяев. Кухонный гарнитур образует барную стойку, сидения находятся в зоне столовой. У противоположной телевизору стене располагается диван с кофейным столиком, позволяющий пройти к выходу на задний двор. Книжные полки отделяют эту зону от зоны для чтения книг и тихой работы. Спальня хозяев совмещена с рабочим кабинетом. Кроме того, в доме имеются две детские спальни, гостевая спальня, три санузла, прачечная, прихожая и кладовая.

Модель дорабатывалась в SketchUp, свет и визуализация - VRay.