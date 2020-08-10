Афиша для научно-популярного проекта Science Slam

 Группа проекта Science Slam Kazan во ВКонтакте: https://vk.com/science_slam_kzn

 Афиша к научно-популярному мероприятию Science Slam Kazan 2020 была выполнена в 2-ух вариантах (формат А4 и адаптация под формат ВК).

Что такое Science Slam? Science Slam – это новый формат интеллектуального досуга. Молодые ученые презентуют свои собственные исследования в виде 10-минутного неформального монолога. Выступление должно быть интересным и понятным неподготовленной публике. Science Slam – это почти рок-концерт, только про науку! 