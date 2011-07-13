Баннер Профсоюзной организации

Баннеры
Добавлена
12 лет назад
387 просмотров
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Тип баннера: горизонтальный

Размер: 16.2 kB

Ширина: 320px

Высота: 200px

Полное время демонстрации: 42 секунды

Тип анимации: покадровая

Язык программирования: Action Script 3.0

Формат файла не определен или не поддерживается!