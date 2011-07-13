Баннер Восточный Ветер

Баннеры
Добавлена
12 лет назад
186 просмотров
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Тип баннера: длинный

Размер: 12.3 kB

Ширина: 468px

Высота: 60px

Полное время демонстрации баннера: 18 сек

Тип анимации: покадровая

Язык программирования: Action Script 2.0

Формат файла не определен или не поддерживается!