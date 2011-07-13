Баннер Тезарус-банк
Баннеры
Добавлена198 просмотров
12 лет назад
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Тип баннера: вертикальный
Размер: 15.6 kB
Ширина: 120px
Высота: 240px
Полное время демонстрации баннера: 12 сек
Тип анимации: покадровая
Язык программирования: Action Script 2.0
Формат файла не определен или не поддерживается!