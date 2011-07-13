Баннер Тезарус-банк

Баннеры
Добавлена
12 лет назад
198 просмотров
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Тип баннера: вертикальный

Размер: 15.6 kB

Ширина: 120px

Высота: 240px

Полное время демонстрации баннера: 12 сек

Тип анимации: покадровая

Язык программирования: Action Script 2.0

Формат файла не определен или не поддерживается!