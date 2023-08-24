BEST CAR FOR RENT

Привіт! Пропоную дизайн рекламного банера для оренди автомобіля. Призначений банер для інформування подорожуючих у справах чи для активного відпочинку.

Кого зацікавив такий дизайн - звертайтеся, виконаю роботу протягом одного дня + 1 день на непередбачені обставини.