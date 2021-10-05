Дизайн баннера курьерской службы

ТЗ: разработать дизайн баннера (+ресайзы) курьерской службы Highway.

Решение: баннер кратко и лаконично строит знание о компании.

Нужен дизайн - пишите!

Всегда на связи в telegram : @ivanmartynov_online

instagram : ivanmartynov.online

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