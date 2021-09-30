👋Привет!
Спасибо, что зашли на мою страничку :)
Меня зовут Иван, на веблансере я новичок, работу свою люблю, заказчиков уважаю. Я веб-дизайнер/разработчик - отвечаю за дизайн, создание и поддержание сайтов. Еще, я графический дизайнер - нахожу эффективный способ донесения идей на печатных носителях, а так же в социальных сетях, с использованием цвета, иллюстрации, графики и фотографии. В вебе люблю плоский дизайн (Flat design) и минимализм - это современно и классно выглядит.
🔥 Делаю больше, чем Вы ожидаете!
Провожу анализ конкурентов рынка. Работая над дизайном продумываю как его реализовать в жизни. Если это печатная продукция, то как будет выглядеть на разных носителях, если сайт, то будет ли удобно работать с ним Вам и Вашим клиентам. Все эти действия позволяют создать не только красивый, но и эффективный продукт для Вас.
Мои инструменты для работы
- Figma
- Photoshop
- CorelDraw
- Wordpress
- Tilda
✨ Мои спутники - честность и пунктуальность
Дизайн делаю как для себя, каждый проект воспринимаю как личное дело, работаю на совесть в установленные сроки. Я всегда на связи, даже после завершения работы над проектом. ⚡️ WOW! Все правки бесплатные!
Мои контакты
➡️ Telegram
Мои счета
- Wmr P715094268848
- Wmz Z149871091133
- Юmoney 4100 1172 1231 2124
- MasterCard (rub): 5258 3314 4284 6603
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