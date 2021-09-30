💥 Удивительная магия дизайна для Вас! 💥 Web/UX/UI, Landing page, Graphic design. 💥

👋Привет!

Спасибо, что зашли на мою страничку :)

Меня зовут Иван, на веблансере я новичок, работу свою люблю, заказчиков уважаю. Я веб-дизайнер/разработчик - отвечаю за дизайн, создание и поддержание сайтов. Еще, я графический дизайнер - нахожу эффективный способ донесения идей на печатных носителях, а так же в социальных сетях, с использованием цвета, иллюстрации, графики и фотографии. В вебе люблю плоский дизайн (Flat design) и минимализм - это современно и классно выглядит.

🔥 Делаю больше, чем Вы ожидаете!

Провожу анализ конкурентов рынка. Работая над дизайном продумываю как его реализовать в жизни. Если это печатная продукция, то как будет выглядеть на разных носителях, если сайт, то будет ли удобно работать с ним Вам и Вашим клиентам. Все эти действия позволяют создать не только красивый, но и эффективный продукт для Вас.

 Мои инструменты для работы

Figma

Photoshop

CorelDraw

Wordpress

Tilda

✨ Мои спутники - честность и пунктуальность

Дизайн делаю как для себя, каждый проект воспринимаю как личное дело, работаю на совесть в установленные сроки. Я всегда на связи, даже после завершения работы над проектом. ⚡️ WOW! Все правки бесплатные!

 Мои контакты

➡️ Telegram

➡️ Instagram

➡️ Ivanmartynov.online

 Мои счета

Wmr P715094268848

Wmz Z149871091133

Юmoney 4100 1172 1231 2124

MasterCard (rub): 5258 3314 4284 6603

✔️электронный чек оплаты моей работы Вы можете получить на электронную почту или в мессенджерах