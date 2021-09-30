ivanmartynov

Иван Мартынов ivanmartynov

 
42 годаРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#128165; Удивительная магия дизайна для Вас! &#128165; Web/UX/UI, Landing page, Graphic design. &#128165;

👋Привет!

Спасибо, что зашли на мою страничку :)

Меня зовут Иван, на веблансере я новичок, работу свою люблю, заказчиков уважаю. Я веб-дизайнер/разработчик - отвечаю за дизайн, создание и поддержание сайтов. Еще, я графический дизайнер - нахожу эффективный способ донесения идей на печатных носителях, а так же в социальных сетях, с использованием цвета, иллюстрации, графики и фотографии. В вебе люблю плоский дизайн (Flat design) и минимализм - это современно и классно выглядит.

🔥 Делаю больше, чем Вы ожидаете!

Провожу анализ конкурентов рынка. Работая над дизайном продумываю как его реализовать в жизни. Если это печатная продукция, то как будет выглядеть на разных носителях, если сайт, то будет ли удобно работать с ним Вам и Вашим клиентам. Все эти действия позволяют создать не только красивый, но и эффективный продукт для Вас.

 Мои инструменты для работы

  • Figma
  • Photoshop
  • CorelDraw
  • Wordpress
  • Tilda

✨ Мои спутники - честность и пунктуальность

Дизайн делаю как для себя, каждый проект воспринимаю как личное дело, работаю на совесть в установленные сроки. Я всегда на связи, даже после завершения работы над проектом. ⚡️ WOW! Все правки бесплатные!

 Мои контакты

➡️ Telegram

➡️ Instagram

➡️ Ivanmartynov.online

Мои счета

  • Wmr P715094268848
  • Wmz Z149871091133
  • Юmoney 4100 1172 1231 2124
  • MasterCard (rub): 5258 3314 4284 6603
✔️ Моя отчетность: электронный чек оплаты моей работы Вы можете получить на электронную почту или в мессенджерах
WordPressFigmaTildaCorelDRAWPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
vikoltakhova2000
Виолетта 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Логотип квадратной пиццы
Спасибо Ивану за быструю и качественную работу) Заказала логотип, пообщалась с Иваном, заказ выполнил раньше оговоренного срока) Логотип получился такой, как я и хотела, яркий и запоминающийся. В подарочек Иван сделал баннер для моего сайта с новым логотипом) В общем, я всем очень довольна) Рекомендую.
Спасибо, Виолетта за отзыв. Было приятно поработать с вашим заказом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество ;)
Ответный отзыв
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