Дизайн флаеров (~A5) для тату-мастера

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно было в короткий срок сделать несколько ярких, современных баннеров.
Баннеры для наружной рекламы (расклейка на досках), формата близкого к А5, должны были быть заметными,
бросаться в глаза. Заказчик хотел немного провокации, юмора. По стилистике дал карт-бланш.
Сделал 6 вариантов вместо 3-4, все варианты заказчику понравились.