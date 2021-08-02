Дизайн флаеров (~A5) для тату-мастера

Нужно было в короткий срок сделать несколько ярких, современных баннеров.

Баннеры для наружной рекламы (расклейка на досках), формата близкого к А5, должны были быть заметными,

бросаться в глаза. Заказчик хотел немного провокации, юмора. По стилистике дал карт-бланш.

Сделал 6 вариантов вместо 3-4, все варианты заказчику понравились.