Дизайн карточек для настольной игры Мир Airengot.

Магия тут не просто сказки у костра — она настолько тесно связана с повседневной жизнью, что её присутствие ощущается буквально повсюду. Но одна лишь магия не гарантирует высокое положение в обществе или превосходство над другими расами. В этом мире одни добиваются успеха благодаря своей внутренней силе и стойкости, другие же полагаются на умственные способности и технический прогресс. Многочисленные расы, населяющие Airengot, обладают различными культурными особенностями, религиозными убеждениями и уровнями развития. Эти различия могут становиться причиной конфликтов. Здесь любой шаг может обернуться открытием, а одно неверное решение — изменить судьбу целого народа. Действия игры происходят в лесу, который утаивает древнее мощное заклинание. Исход боя решит, останется ли это заклинание под покровительством леса либо навсегда покинет его.