Fresh_equals

Это изображение представляет собой коллекцию абстрактных фигур в стиле жидкого/пластичного дизайна, выполненных в пастельных тонах. Композиция разделена диагональной линией на две части:

Левая верхняя часть фона тёмно-серая. На ней расположены мягкие, переливающиеся формы с оттенками сиреневого, голубого и розового. Эти элементы создают ощущение глубины и лёгкости.

Правая нижняя часть фона белая. Здесь формы ярче по цвету — преобладают зелёные, оранжевые и персиковые оттенки. Они выглядят более живыми и контрастными на светлом фоне.

Каждая фигура окружена декоративными элементами: кружками, треугольниками, крестиками и каплями, добавляющими динамику и акцент.

Это может быть использовано как дизайнерский паттерн, элементы UI или вдохновение для иллюстраций в стиле «liquid abstract».