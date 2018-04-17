Графический/веб дизайн,видео/фото манипуляции,SEO

https://ivo2hristov.deviantart.com/gallery/

Одно решение многих проблем - это я! Графический ивеб-дизайн, видео и фото манипуляции, копирайтинг, SEO! Меня зовут Иво Христов, и я работаю графическим дизайнером икопирайтером (SEO). У меня есть серьезны опыт, большое количество завершенных

проектов, 99% удовлетворенных клиентов и рекомендации.Как графический дизайнер я охватываю весь спектр услуг: отбаннеров и сообщений в социальных сетях, обложки, веб-баннеры; путем создания

уникальных и качественных логотипов, визитных карточек, дизайна для футболок и

карточек, упаковки и этикеток; создавать дизайн сайта, видеоклипы всех видов,

манипулировать и редактировать фотографии, а также любые другие изображения, 3D

и т. д. Как копирайтер, я могу создавать тексты для статей оfacebook, обзорах продуктов и сайтах,

case study, About us и всех других категориях сайтов, рассказах и т.д. - как на

английском, так и на болгарском языках. SEO текста. SEO социальные сети. 100%

гарантированная уникальность текста. Легкая читаемость. Опыт работа в группах

поддержки и страницах на Facebook, как текст, так и баннеры и фото / видео -

вторая профессия: графический дизайнер; опыт работы с сайтами (admin).Если я могу быть полезен, свяжитесь со мной по следующимкоординатам: https://www.facebook.com/Avatarys Skype: Leopardy211email: [email protected]