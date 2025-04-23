Инфографика

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11 дней назад
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Создаю продающие карточки для маркетплейсов WB и OZON.

Помогаю выделиться среди конкурентов, показать главные преимущества, повысить CTR карточки.

Срок исполнения 1-3 дня.

Для работы мне понадобится:

1) Качественные фото товара в JPG или PNG формате;

2) Подробная информация о товаре:

-название товара;

-комплектация;

-описание;

-размеры или размерная сетка;

-для чего используется;

-особенности эксплуатации;

-материал/состав;

-страна производителя и прочее.

3) Желаемый цвет фона, 3 желаемых цвета для дизайна;

4) Возможные примеры понравившихся работ (если есть)