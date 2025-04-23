Инфографика

Создаю продающие карточки для маркетплейсов WB и OZON.
Помогаю выделиться среди конкурентов, показать главные преимущества, повысить CTR карточки.
Срок исполнения 1-3 дня.
Для работы мне понадобится:
1) Качественные фото товара в JPG или PNG формате;
2) Подробная информация о товаре:
-название товара;
-комплектация;
-описание;
-размеры или размерная сетка;
-для чего используется;
-особенности эксплуатации;
-материал/состав;
-страна производителя и прочее.
3) Желаемый цвет фона, 3 желаемых цвета для дизайна;
4) Возможные примеры понравившихся работ (если есть)