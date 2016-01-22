Казахская народная классификация вертолётов

Данная работа некоммерческая, создавалась как ответ бледной рекламе в поддержку изучения казахского языка, висевшей по всей Алмате в период с 2008 по 2009 год. Смысл моей рекламы немножко ироничный: обыгрывается произношение слова "вертолёт" на казахский манер - "бiртолёт"("бiр" - по-казахски значит "один"). Работает это так: яркие модели вертолетов привлекают к себе внимание, моделей несколько, а значит зритель рассмотрит внимательно каждую из них, и под каждой прочтет название; смысл их становится понятен и без перевода, и вопрос "Непонятно? Хотите выучить казахский язык?" вызовет у зрителя лишь улыбку, а если клиент Вам искренне улыбнулся - значит он Ваш! И следующая мысль в его голове: "Ладно, давайте, чего у вас там есть еще интересненького есть в казахском?" Это всё лучше, чем заунывные номенклатурные лозунги "Учи-ите госуда-арственный язы-ык!"