Логотип кальянной BANGER

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https://www.instagram.com/banger.bar/
Подал идею названия заведения владельцу, придумал, как оформить логотип, разработал векторный вариант, нашёл и договорился о изготовлению вывески. Чёрный квадрат под буквой B задумывался, как кубик угля для кальяна, а красное свечение - жар, потому что уголь горячий. Само слово Бэнгер пришло с западного сленга, которое означает в переводе что-то взрывное, т.к. это кальянная, подходит идеально, так же подразумевается что-то популярное, не имеющее конкуренции (бэнгерами обычно называют песни, которые попадают в топ прослушиваний в мире и звучат практически везде в течении долгого времени).
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