Новая динамическая обложка для группы ВК

Оформление простой динамической баннера (погода, дата, последний вступивший подписчик) - 700 рублей

Оформление высококачественной уникального баннера (погода, дата, последний вступивший подписчик, статистика, интеграция с сервисом YOUTUBE, курс валют, таймер) - 1000 рублей.

Ежемесячная поддержка - 500 рублей за 1 динамическую обложку. Если групп несколько возможны индивидуальные скидки.