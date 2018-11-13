Мой результат отвечает требованиям: перфекционизм, пунктуальность, репутация

﻿

Доброго времени суток, мой друг.

Меня зовут Екатерина. Я владею основами копирайтинга с 2011 года. Спектр работ был большой: написание тематических и продающих статей, написание поздравлений и стихотворений, наполнение сайта, заполнение карточек товаров... А также корректура и редактура, в том числе в проекте "Бизнес Молодость" (Кстати, хорошие ребята. И мысли умные, и тексты полезные. Вот их советую послушать).

Транскрибация тоже не прошла мимо.

В 2017 профиль перешел в ведение и поддержку сообществ в соцсетях, оформление групп и web-дизайн.

С 2017 по 2018 — правая рука SMM-менеджера в московском digital-агентстве Apus Agency.

В 2018 году сотрудничала как копирайтер по написанию статей в Википедию, Циклопедию с digital-агентством One Touch.

Моя специализация

удаленный SMM-менеджмент, контент-менеджмент соцсетей.

web-дизайн, проектирование графических иллюстраций, обработка фото.

Мои навыки и способности

Быстрая обучаемость и огромное желание расти в разных областях.

Тайм-менеджмент на уровне профессионал. Никогда не подвожу по срокам, если это не зависит от меня.

Знаю Corel Draw, Photoshop, Google Docs, MS Office. Работы на тему дизайна можно увидеть в портфолио. Мне кажется, они хороши. )

Русский — мой родной и любимый.

По образованию психолог. Поэтому всегда знаю, что нужно вашим клиентам и как им это продать.Всегда прокачиваю свои навыки. Езжу на конференции, прохожу платные курсы. В общем, не стою на месте и максимально развиваю свои навыки в SMM,маркетинге и web-дизайне.

Мои преимущества Работала в прямых продажах. Знаю, что нужно каждому клиенту.

Никуда не пропадаю, ответственности за работу не снимаю. Абстрактно не идеализирую. Работаю на максимально полезный результат для вас. Потому что ваш имидж — это мое "лицо". Все работы выполняю так, чтобы ими гордиться. Получаю удовольствие от любых заказов.

Обратная связь Сортировка по увеличению времени ответа.

WhatsApp/Telegram: +9I508I8I96

— чат на бирже Weblancer;

— мой живой и реальный профиль VK https://vk.com/kaskadka. Он открыт, поэтому пишите в ЛС с пометкой "заказ", чтобы не попасть в игнор-лист;

— через Skype;

— по почте .

Как взаимодействуем?

Цена обсуждается после предоставленного ТЗ.

Если ТЗ обсуждено и правильно понято, согласуем детали сделки (сроки, взаимодействие, выход на связь) и оплату.

При первом заказе работаю по 50%-ной предоплате. При дальнейшем сотрудничестве возможны и другие условия. Предоплата может быть возвращена в случае, если с моей стороны не были предоставлены наработки.

В течении утвержденного срока я предоставляю черновик сделанной работы.

Мы с вами согласуем мелкие детали, и я вношу корректировки, если это будет необходимо.

Подтверждение того, что работа выполнена и устраивает обе стороны.

Оплата остатка суммы.

После оплаты второй части согласованной суммы я отправляю исходники.

* Если вам нужно срочное выполнение работы, стоимость может быть увеличена.

Как меня благодарить? (Оплата работы) Перевод на карту Сбербанка, Тинькофф, Western Union.

С Яндекс.Денег принимаю оплату только на карту.

Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне в чат или в мессенджер. Я хочу принести пользу своей деятельностью и создавать интересные работы. Давайте принесем в этот мир интересные проекты вместе.

﻿

С уважением, Екатерина.