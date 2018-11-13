kaskad_ka

Екатерина kaskad_ka

 
32 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Мой результат отвечает требованиям: перфекционизм, пунктуальность, репутация

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Доброго времени суток, мой друг.

Меня зовут Екатерина. Я владею основами копирайтинга с 2011 года. Спектр работ был большой: написание тематических и продающих статей, написание поздравлений и стихотворений, наполнение сайта, заполнение карточек товаров... А также корректура и редактура, в том числе в проекте "Бизнес Молодость" (Кстати, хорошие ребята. И мысли умные, и тексты полезные. Вот их советую послушать).

Транскрибация тоже не прошла мимо.

В 2017 профиль перешел в ведение и поддержку сообществ в соцсетях, оформление групп и web-дизайн.

С 2017 по 2018 — правая рука SMM-менеджера в московском digital-агентстве Apus Agency.

В 2018 году сотрудничала как копирайтер по написанию статей в Википедию, Циклопедию с digital-агентством One Touch.

Моя специализация

  • удаленный SMM-менеджмент, контент-менеджмент соцсетей.
  • web-дизайн, проектирование графических иллюстраций, обработка фото.

Мои навыки и способности

Быстрая обучаемость и огромное желание расти в разных областях.

Тайм-менеджмент на уровне профессионал. Никогда не подвожу по срокам, если это не зависит от меня. 

Знаю Corel Draw, Photoshop, Google Docs, MS Office. Работы на тему дизайна можно увидеть в портфолио. Мне кажется, они хороши. )

Русский — мой родной и любимый.

По образованию психолог. Поэтому всегда знаю, что нужно вашим клиентам и как им это продать.Всегда прокачиваю свои навыки. Езжу на конференции, прохожу платные курсы. В общем, не стою на месте и максимально развиваю свои навыки в SMM,маркетинге и web-дизайне. 

Мои преимущества

Работала в прямых продажах. Знаю, что нужно каждому клиенту.

Никуда не пропадаю, ответственности за работу не снимаю. Абстрактно не идеализирую. Работаю на максимально полезный результат для вас. Потому что ваш имидж — это мое "лицо". Все работы выполняю так, чтобы ими гордиться. Получаю удовольствие от любых заказов. 

Обратная связь

Сортировка по увеличению времени ответа.

WhatsApp/Telegram: +9I508I8I96 (ТЗ в письменной форме, работаем в режиме чата);

— чат на бирже Weblancer;

— мой живой и реальный профиль VK https://vk.com/kaskadkaОн открыт, поэтому пишите в ЛС с пометкой "заказ", чтобы не попасть в игнор-лист;

— через Skype;

— по почте.

Как взаимодействуем?

  • Цена обсуждается после предоставленного ТЗ.
  • Если ТЗ обсуждено и правильно понято, согласуем детали сделки (сроки, взаимодействие, выход на связь) и оплату.
  • При первом заказе работаю по 50%-ной предоплате. При дальнейшем сотрудничестве возможны и другие условия. Предоплата может быть возвращена в случае, если с моей стороны не были предоставлены наработки.
  • В течении утвержденного срока я предоставляю черновик сделанной работы.
  • Мы с вами согласуем мелкие детали, и я вношу корректировки, если это будет необходимо.
  • Подтверждение того, что работа выполнена и устраивает обе стороны.
  • Оплата остатка суммы.
  • После оплаты второй части согласованной суммы я отправляю исходники. 
* Если результат вашего заказа публиковать в моем портфолио на Weblancer нельзя, этот момент нужно оговаривать со мной  в начале сотрудничества.  

* Если вам нужно срочное выполнение работы, стоимость может быть увеличена.

Как меня благодарить? (Оплата работы) 

Перевод на карту Сбербанка, Тинькофф, Western Union.

С Яндекс.Денег принимаю оплату только на карту.

 

Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне в чат или в мессенджер. Я хочу принести пользу своей деятельностью и создавать интересные работы. Давайте принесем в этот мир интересные проекты вместе.

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Спасибо за внимание и всех благ.

С уважением, Екатерина.

Написание статейPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
vipflat
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Нужно оформить группы компании в соц сетях.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Подписаться на закрытый аккаунт в инстаграмм
Всё отлично. Рекомендую!
Отличный заказчик. Все четко, с расстановкой, по делу. Ничего лишнего и ясные договоренности.
Ответный отзыв
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов
$50
10 баллов
5 лет назад
Собрать контент
Все сделала! Продолжаем работу
Заказчик хороший. Задание внятное, общение приятное.
Ответный отзыв
guest_15417615251153
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Создание мини-книги
Спасибо большое, Катерина, за отличную работу, за Ваши идеи и их реализацию! Было приятно сотрудничать.
Отличный заказчик. Поэтапная работа, хорошо поставленная задача и интересный проект.
Ответный отзыв
Kristina0123
32 годаВеликобритания
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Реферат- Психологический портрет личности
Екатерина очень ответственный исполнитель. Качестенно и в короткие сроки подготавливает заказ. Несомненно буду к ней обращаться и всем рекомендую.
Кристина — замечательный заказчик. Вся коммуникация максимально подробна и легка для понимания. Рекомендую Кристину в качестве хорошего и ответственного заказчика. Было приятно работать вместе по интересному проекту.
Ответный отзыв
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от $200
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