Доброго времени суток, мой друг.
Меня зовут Екатерина. Я владею основами копирайтинга с 2011 года. Спектр работ был большой: написание тематических и продающих статей, написание поздравлений и стихотворений, наполнение сайта, заполнение карточек товаров... А также корректура и редактура, в том числе в проекте "Бизнес Молодость" (Кстати, хорошие ребята. И мысли умные, и тексты полезные. Вот их советую послушать).
Транскрибация тоже не прошла мимо.
В 2017 профиль перешел в ведение и поддержку сообществ в соцсетях, оформление групп и web-дизайн.
С 2017 по 2018 — правая рука SMM-менеджера в московском digital-агентстве Apus Agency.
В 2018 году сотрудничала как копирайтер по написанию статей в Википедию, Циклопедию с digital-агентством One Touch.
Моя специализация
- удаленный SMM-менеджмент, контент-менеджмент соцсетей.
- web-дизайн, проектирование графических иллюстраций, обработка фото.
Мои навыки и способностиБыстрая обучаемость и огромное желание расти в разных областях.
Тайм-менеджмент на уровне профессионал. Никогда не подвожу по срокам, если это не зависит от меня.
Знаю Corel Draw, Photoshop, Google Docs, MS Office. Работы на тему дизайна можно увидеть в портфолио. Мне кажется, они хороши. )
Русский — мой родной и любимый.
По образованию психолог. Поэтому всегда знаю, что нужно вашим клиентам и как им это продать.Всегда прокачиваю свои навыки. Езжу на конференции, прохожу платные курсы. В общем, не стою на месте и максимально развиваю свои навыки в SMM,маркетинге и web-дизайне.
Мои преимуществаРаботала в прямых продажах. Знаю, что нужно каждому клиенту.
Никуда не пропадаю, ответственности за работу не снимаю. Абстрактно не идеализирую. Работаю на максимально полезный результат для вас. Потому что ваш имидж — это мое "лицо". Все работы выполняю так, чтобы ими гордиться. Получаю удовольствие от любых заказов.
Обратная связьСортировка по увеличению времени ответа.
— WhatsApp/Telegram: +9I508I8I96 (ТЗ в письменной форме, работаем в режиме чата);
— чат на бирже Weblancer;
— мой живой и реальный профиль VK https://vk.com/kaskadka. Он открыт, поэтому пишите в ЛС с пометкой "заказ", чтобы не попасть в игнор-лист;
— через Skype;
— по почте.
Как взаимодействуем?
- Цена обсуждается после предоставленного ТЗ.
- Если ТЗ обсуждено и правильно понято, согласуем детали сделки (сроки, взаимодействие, выход на связь) и оплату.
- При первом заказе работаю по 50%-ной предоплате. При дальнейшем сотрудничестве возможны и другие условия. Предоплата может быть возвращена в случае, если с моей стороны не были предоставлены наработки.
- В течении утвержденного срока я предоставляю черновик сделанной работы.
- Мы с вами согласуем мелкие детали, и я вношу корректировки, если это будет необходимо.
- Подтверждение того, что работа выполнена и устраивает обе стороны.
- Оплата остатка суммы.
- После оплаты второй части согласованной суммы я отправляю исходники.
* Если вам нужно срочное выполнение работы, стоимость может быть увеличена.
Как меня благодарить? (Оплата работы) Перевод на карту Сбербанка, Тинькофф, Western Union.
С Яндекс.Денег принимаю оплату только на карту.
Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне в чат или в мессенджер. Я хочу принести пользу своей деятельностью и создавать интересные работы. Давайте принесем в этот мир интересные проекты вместе.
Спасибо за внимание и всех благ.
С уважением, Екатерина.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!