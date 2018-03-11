Обложка группы вконтакте

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В наше время социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они создаются для разных целей, в том числе и для продвижения своего бизнеса.
Дабы выделиться среди других пользователей в соц. сетях, предлагаю Вам уникальное оформление вашего сообщества.
Пожалуйста, укажите критерии:
- Исходные материалы ( если такие есть, например: фото, картинки, ключевые слова и тд. Все что должно фигурировать в баннере)
- Если исходных материалов нет, укажите примерную цветовую гамму
- Свои индивидуальные пожелания.