Обложка YouTube канала

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Пожалуйста, укажите критерии:
- Исходные материалы ( если такие есть, например: фото, картинки, ключевые слова и тд. Все что должно фигурировать в баннере)
- Если исходных материалов нет, укажите примерную цветовую гамму
- Свои индивидуальные пожелания.