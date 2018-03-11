Обложка YouTube канала

Добавлена
6 лет назад
588 просмотров
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Красиво оформленный канал YouTube привлекает внимание и делает ваших посетителей более лояльными к подписке.

Я разработаю для вас красивый дизайн для оформления вашего канала YouTube - фоновое изображение (шапка).

Пожалуйста, укажите критерии: 

- Исходные материалы ( если такие есть, например: фото, картинки, ключевые слова и тд. Все что должно фигурировать в баннере) 

- Если исходных материалов нет, укажите примерную цветовую гамму

- Свои индивидуальные пожелания.