База данных "Награды"

http://biggemot-software.narod.ru/portfolio.html

База данных для хранения информации о получивших награды. Разработана на Access + VB без сторонних средств разработки (по просьбе заказчика).

Реализованы добавление новых записей, редактирование существующих, удобный поиск по любому полю, просмотр/распечатка отчетов.