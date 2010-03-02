База данных "Награды"
Базы данных
Добавлена163 просмотра
14 лет назад
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http://biggemot-software.narod.ru/portfolio.html
База данных для хранения информации о получивших награды. Разработана на Access + VB без сторонних средств разработки (по просьбе заказчика).
Реализованы добавление новых записей, редактирование существующих, удобный поиск по любому полю, просмотр/распечатка отчетов.