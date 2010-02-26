Пакетная перекодировка Win1251 - UTF8
Прикладное ПО
Добавлена440 просмотров
14 лет назад
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Программа позволяет быстро и легко перекодировать любое количество файлов,
имеет 2 режима Win1251 -> UTF8 и обратный UTF8 -> Win1251.
Есть возможность сохранять в текущую папку или в папку указанную пользователем.