Пакетная перекодировка Win1251 - UTF8

http://biggemot-software.narod.ru/portfolio.html

Программа позволяет быстро и легко перекодировать любое количество файлов,

имеет 2 режима Win1251 -> UTF8 и обратный UTF8 -> Win1251.

Есть возможность сохранять в текущую папку или в папку указанную пользователем.