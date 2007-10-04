Мобильный контент (MobileContent.RU)

Комплекс программ для Mitsubishi DPS киосков.

Состоит из нескольких программ:

- Администратор контента - позволяет создавать базу контента для киоска. Позволяет вести несколько баз. Возможна работа по сети. Имеется возможность создавать платные и бесплатные базы.

- ПО "Мобильный контент" - которое устанавливается на самом киоске и предназначено для выбора пользователем контента и передачи его на телефон (или другое устройство) по Bluetooth, IrDA. А так же для записи его на FlashCard или CD/DVD

- Дополнительные программы

Среда разработки: Delphi

База: FireBird