MoneySafe for Windows

Максимально простая программа для ведения личных расходов. Для работы программы не нужно никаких сторонних библиотек. База приложения храниться в одном файле, который легко использовать для резервного копирования данных. Кроме этого доступно резервное копирование в удаленную базу.

Доступны четыре типа справочников для задания детальной информации по каждой произведенной вами денежной операции. Выборки за год, месяц или интересующий вас промежуток времени, кроме этого вы можете просмотреть все операции по конкретной категории, получателю и т.д.

Приложение имеет онлайн копию в виде сайта и Symbian версию для мобильного телефона.

Программа обновилась, переписана под другую версию среды разработки.

Инсталятор больше не нужен, программа все достанет из себя. Добавлено дерево товаров для описания. Быстрый ввод "избранное" для счетов, категорий и кометариев. Всплывающие подсказки при вводе. Калькулятор с журналом. Сортировка по столбцам, поиск по суммам и коментариям - двойной клик на стобце, esc - чтобы закрыть. И многое другое.