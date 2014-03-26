MoneySafe QML 3.0.7 for Symbian^3

MoneySafe - удобный инструмент для ведения финансовой отчетности прямо на мобильном телефоне. Доступны четыре типа справочников для задания детальной информации по каждой произведенной вами денежной операции. Выборки за год, месяц или интересующий вас промежуток времени, кроме этого вы можете просмотреть все операции по конкретной категории, получателю и т.д.

Программа хранить все записи в базе данный одним файлом на карте памяти, вы можете не бояться потерять данные при удалении программы.

Программа польностью на русском языке, для запуска нужны установленные библиотеки Qt 4.7.3 и Qt mobility.