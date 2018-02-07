MySql база данных слов и отображение в виде графа

Windows-приложение предназначенное для хранения слов, связей между ними и визуализации их в виде графа. Интрефейс выполнен на технологии WPF + паттерн MVVM, данные хранятся в MySql базе данных. Предусмотрена одновременная работа нескольких пользователей.

Было реализовано:

• создание, чтение, удаление, редактирование данных

• «живой» поиск по всем таблицам, фильтрация по типам связи слов и категориям слов.

• 5 режимов поиска

• Подсчет статистики по 8 параметрам и ее вывод в виде текста или диаграммы.

• Визуализация базы данных в виде графа

• Инструменты управления графом: масштабирование, перетаскивание, фильтрация графа, сохранение в формате jpg.

• Возможность группировки слов в кластеры(группы) и отображение их на графе.

Всего в приложении 21 окно с уникальной функциональностью, встроена защита от неправильного ввода данных, дружелюбный интерфейс, логгирование.

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