Словарь на C#+Sqlite

Добавлена
6 лет назад
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Windows-приложение, разработанное по типу словаря. Имеется возможность хранить слова и связанную с ними информацию, разделять их по категориям, осуществлять поиск. Поддерживаются русский, английский и китайский языки.

Реализована возможность добавления гиперссылок в тексте, форматирование (шрифт, размер, цвет, начертание), режимы администратора (редактирование данных) и пользователя (просмотр данных). 

Разработан дизайн согласно требованиям заказчика. 

Информация представлена исключительно в ознакомительных целях.