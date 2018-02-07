Словарь на C#+Sqlite

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Windows-приложение, разработанное по типу словаря. Имеется возможность хранить слова и связанную с ними информацию, разделять их по категориям, осуществлять поиск. Поддерживаются русский, английский и китайский языки.
Реализована возможность добавления гиперссылок в тексте, форматирование (шрифт, размер, цвет, начертание), режимы администратора (редактирование данных) и пользователя (просмотр данных).
Разработан дизайн согласно требованиям заказчика.
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