Парсинг Wildberries.ru

Сбор отзывов и вопросов со списка артикулов Wildberries.ru

Создали программу, которая собирает с сайта https://by.wildberries.ru отзывы (1,2 звезды), ответы на них, и вопросы под товарами, по заданным Заказчиком ссылкам:

https://by.wildberries.ru/brands/sun-professional https://by.wildberries.ru/catalog/7352259/detail.a... https://by.wildberries.ru/brands/foxy-expert https://by.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?so... https://by.wildberries.ru/catalog/13024142/detail....

Бот проходит по всем ссылкам, которые указаны в файле Заказчика. При появлении новых товаров с отзывами, программа видит, и добавляет товар в список просматриваемых(ссылки только те, что в списке не более 5).