Python ORM Benchmark

Было написано приложение для тестирования скорости работы двух Python ORM (SQLAlchemy и PonyORM). Данное приложение было написано для себя с целью протестировать скорость ОРМ в условиях, максимально близких к реальным. Особенностью данного бенчмарка является то, что он тестирует работу ОРМ при одновременном подключении к БД нескольких виртуальных пользователей. Также после написания этого тестирования я опубликовал статью на Хабре, подробно описывающую методику и результаты данного тестирования.

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