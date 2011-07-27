Система план/фактного анализа продаж 360º
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12 лет назад
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Система автоматизированного план-фактного анализа продаж 360º для Дистрибуционной компании.
Исходные данные:
1С 8.0 УПП 1.3.1, Excell
Возможности:
- Оценка факта продаж в разрезе Контрагент\Номенклатура\Территория\Торговый агент
- Выставления плана продаж как по номенклатурным группам, так и попозиционно.
- Выставление плана продаж на торговую команду и отдельных контрагентов
- Анализ доходности позиций/Контрагентов\Торговой команды
- Автоматизированная система мотивации Торговой команды