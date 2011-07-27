Система автоматизированного план-фактного анализа продаж 360º для Дистрибуционной компании.

Исходные данные:

1С 8.0 УПП 1.3.1, Excell

Возможности:

- Оценка факта продаж в разрезе Контрагент\Номенклатура\Территория\Торговый агент

- Выставления плана продаж как по номенклатурным группам, так и попозиционно.

- Выставление плана продаж на торговую команду и отдельных контрагентов

- Анализ доходности позиций/Контрагентов\Торговой команды

- Автоматизированная система мотивации Торговой команды