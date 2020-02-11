Складская программа

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа позволяет вести учет хранящихся на складе товаров,их передвижение,формирование накладных. При производстве есть возможность сборки изделий из складских товаров, автоматическое формирование стоимости изделия, его штрих-кода.
Возможность создания заявок на изготовление изделия и их проведения до этапа выдачи заказчику готового изделия. СУБД Firebird.