Складская программа

Программа позволяет вести учет хранящихся на складе товаров,их передвижение,формирование накладных. При производстве есть возможность сборки изделий из складских товаров, автоматическое формирование стоимости изделия, его штрих-кода.

Возможность создания заявок на изготовление изделия и их проведения до этапа выдачи заказчику готового изделия. СУБД Firebird.