TecDoc экспорт в MySQL

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
экспорт в 3-х вариантах
1 – на одном языке, с адаптацией под веб – очень удобно, web-интерфейс
2 – экспорт всей БД TecDoc, на всех языках, – но скл-запросы сложноватые, БД тоже больше по размерам. Дотошная документация с sql-запросами
3 – экспорт БД с данными для грузовых авто
sql-запрос-кроссов – универсальный sql-запрос делает кроссы любой направленности, даже между оригинальными номерами!!!