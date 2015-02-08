TecDoc экспорт в MySQL

экспорт в 3-х вариантах

1 – на одном языке, с адаптацией под веб – очень удобно, web-интерфейс

2 – экспорт всей БД TecDoc, на всех языках, – но скл-запросы сложноватые, БД тоже больше по размерам. Дотошная документация с sql-запросами

3 – экспорт БД с данными для грузовых авто

sql-запрос-кроссов – универсальный sql-запрос делает кроссы любой направленности, даже между оригинальными номерами!!!