Телеграмм Бот для сбора информации в гугл таблицы

Суть бота.

Пользователь запускает бота. Мы запоминаем данные его(id, name, chatid), но пока никуда не записываем. Бот пишет ему вопрос и он должен ответить правильно. В боте реализовано проверка на правильность, чтобы бот не упал. Как только пользователь ответил правильно. Бот отправляем следующее сообщение. И там нужно ввести верный номер карты. В нем реализован алгоритм в котором не получится ввести неправильный номер карты(я пробовал).

Как только пользователь ответил все правильно. Бот сохраняет данные в базу данных, а потом импортируется в гугл таблицу в котором можно самим редактировать.