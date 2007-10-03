ЦДП-менеджер

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система учета слушателей ЦДП (Центра довузовской подготовки).
Многопользовательская система для управления подготовительными курсами.
Есть разделение пользователей (на методистов и админов) и система обмена сообщениями.
Возможности для методиста:
Ввод анкетных данных слушателей
Ввод пропусков занятий слушателями
Ввод и контроль помесячной оплаты курсов
Ввод оценок за экзаменационные туры
Ввод распоряжений
Редактирование расписания групп
Зачисление\отчисление слушателей как индивидуально, так и группами
Назначение индивидуальной учебной программы каждому слушателю
Печать отчетов (пропуски занятий, платежные ведомости, экз.листы, и т.д. /всего ок. 60/)
Возможности админа:
Те же, что и у методиста +
Бекап базы
Ввод географических данных (города, области, районы)
Ввод преподавателей
Раздача прав пользователям
Выполнение SQL запросов
Редактирование таблиц
Создание отчетов
и т.д.
Реализовано на Delphi+MySQL.
По всем вопросам пишите в приват или в асю (указана в контактных данных)