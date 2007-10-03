ЦДП-менеджер

Система учета слушателей ЦДП (Центра довузовской подготовки).

Многопользовательская система для управления подготовительными курсами.

Есть разделение пользователей (на методистов и админов) и система обмена сообщениями.

Возможности для методиста:

Ввод анкетных данных слушателей

Ввод пропусков занятий слушателями

Ввод и контроль помесячной оплаты курсов

Ввод оценок за экзаменационные туры

Ввод распоряжений

Редактирование расписания групп

Зачисление\отчисление слушателей как индивидуально, так и группами

Назначение индивидуальной учебной программы каждому слушателю

Печать отчетов (пропуски занятий, платежные ведомости, экз.листы, и т.д. /всего ок. 60/)

Возможности админа:

Те же, что и у методиста +

Бекап базы

Ввод географических данных (города, области, районы)

Ввод преподавателей

Раздача прав пользователям

Выполнение SQL запросов

Редактирование таблиц

Создание отчетов

и т.д.

Реализовано на Delphi+MySQL.

По всем вопросам пишите в приват или в асю (указана в контактных данных)