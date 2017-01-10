Бухгалтерское сопровождение

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Ведение бухгалтерского и налогового учета от первичной документации до сдачи отчетности
Большой опыт ведения одновременно нескольких юридических лиц (до 20 единиц) на УСН 6% и 15%, ОСНО.
Профессиональные навыки:
- Восстановление и анализ учета
- Расчет заработной платы
- Составление деклараций НДС, Прибыль, ФСС, ПФР, Имущество, Транспортный налог, Земельный налог.
- Учет ТМЦ, основных средств, НМА
- Расчеты с подотчетными лицами, ведение кассовых документов
- Прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам учета
- Отражение в учете операций, связанных с движением денежных средств и ТМЦ
- Расчеты с поставщиками и заказчиками
- Формирование бухгалтерских проводок, баланса, годовой отчетности.
- Оптимизация налогов, текущих расходов
Компьютерные навыки:
1С 7.7, 8.2/8.3, Банк-Клиент, Word, Excel, Консультант+, Контур, Такском, 1-С Отчетность
Действительный член ИПБ, аттестованный профессиональный бухгалтер, эксперт МСФО, ежегодно повышаю квалификацию.
Работаю удаленно в программе 1С 8.3. Цены и полный перечень услуг вышлю на почту.