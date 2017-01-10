Бухгалтерское сопровождение

Ведение бухгалтерского и налогового учета от первичной документации до сдачи отчетности

Большой опыт ведения одновременно нескольких юридических лиц (до 20 единиц) на УСН 6% и 15%, ОСНО.

Профессиональные навыки:

- Восстановление и анализ учета

- Расчет заработной платы

- Составление деклараций НДС, Прибыль, ФСС, ПФР, Имущество, Транспортный налог, Земельный налог.

- Учет ТМЦ, основных средств, НМА

- Расчеты с подотчетными лицами, ведение кассовых документов

- Прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам учета

- Отражение в учете операций, связанных с движением денежных средств и ТМЦ

- Расчеты с поставщиками и заказчиками

- Формирование бухгалтерских проводок, баланса, годовой отчетности.

- Оптимизация налогов, текущих расходов

Компьютерные навыки:

1С 7.7, 8.2/8.3, Банк-Клиент, Word, Excel, Консультант+, Контур, Такском, 1-С Отчетность

Действительный член ИПБ, аттестованный профессиональный бухгалтер, эксперт МСФО, ежегодно повышаю квалификацию.

Работаю удаленно в программе 1С 8.3. Цены и полный перечень услуг вышлю на почту.