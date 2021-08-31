КБК по земельному налогу

Коды бюджетной классификации (КБК) представляют неотъемлемую часть финансовой деятельности в сфере отчетности. Они служат экономическим инструментом в процессе формирования и наполнения бюджета на местном уровне. Земельный налог является региональным налоговым обязательством, поэтому поступления от него направляются в казну областей, районов и т. д. Ставка налога не превышает 1,5% и варьируется в зависимости от назначения земли, конкретного региона. Цифры кода любой классификации делят на четыре условных блока: Административный – определяет юрисдикцию платежа. Доходный – содержит информацию о платеже, его характере и отправителе. Программный – относится к техническим характеристикам сбора. Классификационный – описывает разные типы классификации налога, в т. ч. территориальный. Юридические лица обязаны самостоятельно рассчитывать сумму сбора и определять правильный КБК по нему. За физических лиц и частных предпринимателей это делает налоговая служба, обязанная присылать уведомления об уплате. Земельный налог и коды бюджетной классификации не относятся к гражданам, арендующим участки или имеющим налоговые льготы. В последнем случае эти физические лица должны подтвердить право на льготы. Тогда они освобождаются от уплаты сбора или получают существенное снижение в сумме налогового обязательства. К плательщикам налога относят собственников земли с правом владения (временно или пожизненно), с правомочием передавать ее по наследству. Эти категории граждан должны правильно определять свой код бюджетной классификации, уплачивать налоговый сбор в полном объеме и в соответствующие сроки. Территория в городах и селах очевидно отличается друг от друга. Варьируется ее назначение, стоимость и налоговая ставка при уплате сбора. Классификационные коды будут разными для разных участков. Их ранжируют в зависимости от региона и размера территории: Москва и Санкт-Петербург. Другие города. Муниципальные районы внутри городов. Населенные пункты областного и районного значения. Села. В рамках местной юрисдикции власть может отменить обязательный сбор для собственников, проживающих на данной территории. В таком случае ответственность за неуплату налога не наступит. Региональное законодательство вправе определить ставку в пределах, установленных на федеральном уровне. Пени и штрафы Законодательство предусматривает уплату налога на землю до 1 октября текущего года. К собственнику приходит уведомление из налоговой службы. Если в нем указаны неверные или устаревшие данные, гражданин обязан самостоятельно обратиться в ИФНС для внесения изменений. В месячный срок после получения уведомления физические лица, владеющие правом собственности на земельный участок, обязаны совершить оплату. В случае ее отсутствия в должном порядке наступает административная ответственность. Государство через налоговую службу имеет право начислять пеню за просрочку платежа или выписать штраф за неуплату. Размер штрафных санкций: пеня – составляет 1/3000 ставки Центрального Банка до полного погашения задолженности; штраф – определен на уровне 20% от суммы сбора; повторный штраф – в случае игнорирования первого составит 40% неоплаченного налога. Все пени и штрафы распределяются по территориальному принципу аналогично процедуре с определением типов земель в коде классификации. Что делать, если КБК указан неверно При неправильном указании кода, если остальные данные написаны корректно, следует письменно обратиться в налоговую. Служба уточнит этот пункт платежа, а снова оплачивать его не придется. Пеня в этом случае не взимается. Читайте также: Сроки сдачи земельного налога и заполнение декларации в 2020 году Если же допущенные ошибки более серьезные, то последовательность их исправления при оплате налога на землю будет состоять из таких этапов: Внесение в квитанцию верных реквизитов получателя, отправителя. Повторная оплата требуемой суммы. Перечисление пени. Подача заявления в налоговую службу с просьбой о возврате сбора, уплаченного неправильным образом, на расчетный счет отправителя. Дополнительно прилагается копия платежного поручения с указанием ошибки, и на что ее нужно исправить. Время для рассмотрения заявления – 5 рабочих дней. ИФНС проверит первоначальный платеж, проведет сверку и определит дату уплаты налога. После вынесения службой окончательного решения по инциденту запись о нем окажется сторнированною. Особенности для ИП Индивидуальные предприниматели должны хорошо разбираться в отечественном законодательстве, если их деятельность предполагает уплату земельного налога. КБК имеет особенности при оплате для физических лиц, занятых мелким и средним бизнесом, которые не предусмотрены для юридических организаций. Предприниматели на упрощенной системе налогообложения не освобождаются от земельного сбора. Данное финансовое обязательство не зависит от системы уплаты налогов. Поэтому частные лица, занимающиеся бизнесом, уплачивают в казну те же средства, что и те, кто находится на общей системе. В зависимости от региона исполнительная власть имеет право предоставить ИП льготы. Порядок процедуры регулируется решениями местных чиновников. Некоторые предприниматели, временно не ведущие деятельность или не имеющие доходов от нее, могут вписать земельный налог в графу расходов. Это происходит при условии, что они уплачивают общий упрощенный сбор 15% или непосредственно используют участок для ведения деятельности. Если ИП владеет правом на пользование землей, безвозмездно выданным ему собственником, или арендует его, то платить налог не нужно. Например, при наличии договора на строительство недвижимости за счет бюджетных средств. В остальных случаях, частный предприниматель, как любой гражданин Российской Федерации, должен оплачивать сбор за землю, если она находится в его собственности. Налог необходимо уплатить до 1 декабря следующего за отчетным периодом года. С 2014 г. для частных предпринимателей была отменена декларация по земельному налогу. Совершать выплату следует по уведомлению от налоговой службы.

Источник: https://znaybiz.ru/nalogi/obshaya-sistema/zemelnyj-nalog/peni-kbk.html