Наполняю. Редактирую. Перевожу.

Люблю всё, что связано с текстами и сайтами, их красивой и вкусной подачей. Умею писать обо всём, вдумчиво и доходчиво, но предпочитаю делегировать эту обязанность исполнителям) Обожаю редактировать тексты, свои и чужие, и доводить их до совершенства. Равно как и наполнять сайты, делая их удобными и полезными.

Окончила филологический факультет с красным дипломом, поэтому проблем с грамотностью в ваших текстах не будет вообще). Я всегда всё делаю вовремя, дедлайны не нарушаю. Очень внимательна к деталям и требовательна к себе. Сотрудничество со мной всегда плодотворное и долговременное.

*Промежутки времени, которые не указаны в опыте работы, были заняты декретами или работой, никак не связанной с копирайтингом и контентом. Прошу понять и простить))