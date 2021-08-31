Эндовенозная лазерная облитерация вен что это

Цель воздействия на венозные тромбы состоит в аккумулировании энергии на стенках пораженной вены. В результате устранения венозного затора наступает необратимая окклюзия. Для полного эффекта венозная операция должна быть мощной, но контролируемой. Эндовенозная лазерная облитерация в прямом смысле слова ставит на ноги пациентов с хроническими и острыми венозными заболеваниями.

Суть метода ЭВЛО

Малоинвазивное лазерное вмешательство проводится на пораженных венах нижних конечностей. Это безопасная операция, проходящая под тумесцентной анестезией. Дискомфорт при ЭВЛО практически отсутствует, не остается шрамов или рубцов. Манипуляции занимают от 1 до 2 часов для каждой пораженной вены.

Пациент мало ощущает последствия анестезии, он самостоятельно покидает клинику и продолжает жить, забыв о венозных заболеваниях. Из-за минимальных послеоперационных осложнений на пораженной вене после лазерной облитерации не требуется глубокая анестезия или нахождение в стационаре. Осложнения после операции редкие, а варикозная анестезия и лазерная облитерация минимально поражают вены пациента.

Операция расчищает вену от тромба, который замещается соединительной тканью. Под лазерным воздействием клетки на венозных стенках разрушаются, и достигается перфорация пораженного участка. Венозный сосуд пациента возвращается в нормальное состояние, потому что эндовазальная лазерная облитерация регенерирует вены.

При операции венозная лазерная трубка вводится через кожу и продвигается внутрь вены. Лазер формирует мощный и монохромный луч света. На расстоянии 4 мм от лазерного наконечника температура снижается из-за впитывания венозной кровью. Она в прямом смысле слова закипает, образуя паровые пузырьки по всей длине пораженной варикозной вены.

Термические реакции во время лазерной облитерации индуцируют венозную непроходимость. Гистологические исследования показывают, что ЭВЛО МПВ значительно поражает эндотелиальные клетки и внутренний эластичный слой. Наружные клетки вены практически не затрагиваются. Дегенеративные изменения коллагена минимальны из-за невысокой температуры лазера.

Показания и противопоказанияКонсервативное лечение облегчает симптомы венозной недостаточности у пациента. Но полностью вылечить заболевание фармакология не в состоянии. Для полного решения проблемы прибегают к хирургическим методам, одним из которых является эндовенозная лазерная облитерация вен.

Операция назначается для прямых и длинных пораженных вен вне подкожных фасций. Венозная лазерная облитерация рекомендована пациентам, которым не подходят склеротерапия или микрофлебэктомия.

венозный подкожный тромбоз с диаметром устья менее 1 см;

варикозное расширение магистральных вен и их притоков;

венозный рефлюкс;

трофические процессы в голени.

Часто назначаемые уколы от варикоза оказываются неэффективными, не снимают клинические симптомы заболевания или приводят к осложнениям. В таких случаях также рекомендована ЭВЛО.

извилистые, короткие пораженные вены;

увеличенный диаметр полой вены более 1,0–1,5 см;

тромбофлебит;

нарушения в процессе свертываемости крови (тромбофилия);

хроническая ишемия или венозный атеросклероз;

воспалительные или гнойные заболевания в области лазерной облитерации;

ожирение, другие общие заболевания в стадии обострения или неустойчивой ремиссии;

беременность и послеродовой период.

Стоимость операцииКороткий реабилитационный период, минимальный риск осложнений и безболезненность венозной лазерной облитерации повышают ее востребованность среди пациентов. Профессиональные врачи, владеющие техникой венозной облитерации, давно не редкость. Но лечение у них доступно пока не всем, даже с территориальной точки зрения. Поэтому на сегодняшний день российские цены на ЭВЛО вен довольно высокие – от 500 до 700 евро.

В стоимость операции входят оборудование для лазерной венозной облитерации, медикаментозная анестезия и белье для реабилитации, работа подготовленного врачебного персонала.Запущенность заболевания и длина пораженной вены пациента дополнительно увеличивают расценки на анестезию и саму операцию. Также на них могут существенно влиять город, в котором проводится ЭВЛО, и ценовая политика конкретной медицинской клиники. Например, врачи-хирурги в странах Западной Европы и Северной Америки устанавливают планку минимальной стоимости венозной лазерной облитерации в 1000 долларов. В зависимости от сложности и объема работы цена лазерной операции ЭВЛО в иностранных клиниках может достигать 3000 долларов.

Подготовительный этап

При сборе предварительного анамнеза лечащий врач выясняет, какие лекарства или биологические добавки принимает пациент, есть ли у него сопутствующие заболевания. Также определяется аллергия на препараты местной анестезии и контрастные материалы, которые могут вызвать осложнения. За несколько дней до операции ЭВЛО врачи рекомендуют прекратить прием аспирина, нестероидных противовоспалительных препаратов или медикаментов, разжижающих кровь.

Лазерная облитерация малой подкожной вены не является болезненной. Но в день операции желательно надеть свободную, не стягивающую одежду. Она должна быть не синтетической, закрывать область лазерного вмешательства. Обувь выбирают комфортную, не на каблуке и без сильного подъема. Лишние волосы на ногах пациента депилируют, чтобы открыть свободный доступ к пораженной вене. После этого кожу стерилизуют, покрывают полотном перед введением анестезии и самой операцией.

Проведение эндовазальной лазерной облитерацииОборудование для операции состоит из ультразвукового аппарата, венозного катетера, лазерного электрода и консоли. Длина лазерной трубки варьируется от 36 до 50 см, диаметр – 600 мкм. Процесс операции контролируется врачом посредством дуплексной сонографии и визуального наблюдения за лазерным лучом.

С помощью катетера вводится гибкая лазерная трубка. Раствор для анестезии в объеме 400-500 куб.см проникает в фасциальное пространство, окружающее пораженную вену. Тумесцентная анестезия во время венозной лазерной облитерации выполняет три функции:

Уменьшает болевые ощущения.

Охлаждает перивенозную ткань.

Увеличивает контактную поверхность между лазером и венозной стенкой.

На пораженную вену воздействует лазерный луч, а после полной операции ЭВЛО лазерная трубка извлекается. На ногу надевается стягивающий бандаж или компрессионные чулки. Пациент испробовал один из наиболее эффективных способов избавиться от варикоза.

Реабилитация после операцииСпециальное белье уменьшает вероятность осложнений в виде кровоподтеков и сводит к минимуму образование венозных тромбов. По окончании эндовазальной венозной облитерации не требуется ни останавливать кровотечение, ни накладывать швы. При необходимости врач проводит склеротерапию пораженных варикозных притоков пациента в течение нескольких дней после венозной лазерной облитерации. В первые сутки для предотвращения осложнений не желательно долго находиться в сидячем положении, совершать многочасовые поездки на автомобиле или авиаперелеты.

Пациент должен вернуться к активной жизни и не укладывать себя надолго в постель. Вероятность развития осложнений после операции на венах увеличивается пропорционально количеству времени, проведенному в горизонтальном положении. Поэтому в ходе реабилитации врачи рекомендуют пешие прогулки не менее 2 часов каждый день. Во избежание негативных осложнений следует воздержаться от употребления алкоголя, посещения бани, солярия, значительных физических нагрузок.

В течение недели пораженная вена окончательно закрывается и это заметно при визуальном осмотре. Через год после венозной лазерной облитерации ультразвуковое исследование показывает исцеление у 98% пациентов без рецидивов заболевания или осложнений.

Возможные последствия

Положительная послеоперационная окклюзия характеризуется отсутствием дуплексного ультразвукового проникновения при обследовании пораженных участков. После венозной лазерной облитерации осложнения не проявляются у подавляющего большинства пациентов. Синие кровоподтеки (экхимоз) вследствие ЭВЛО возникают у трети наблюдаемых, а осложнения в виде венозных уплотнений – у 6%. Все неприятные последствия не перерастают в серьезные заболевания и проходят в течение двух-трех недель при соответствующей реабилитации. Парестезии, поверхностные ожоги и глубокие венозные тромбозы у пациентов практически не встречаются.

Осложнения после ЭВЛО: