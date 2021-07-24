Планировка офиса 67кв.м, в г.Ярославль

Была выполнена планировка офиса 67 кв.м в г.Ярославль. Учтены все пожелания заказчика касаемо расстановки мебели. Проставлены необходимые размеры, установлены перегородки, составлена смета по желанию заказчика, для составлении которой требовалось найти мебель подходящего размера определенной линейки на сайте.