Разработка 3d моделей и чертежей стеллажей

Добавлена
2 года назад
40 просмотров
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Согласно ТЗ заказчика была выполнена разработка 3d моделей и чертежей  стеллажей