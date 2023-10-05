Система аналізу та графічного відображення даних JSON
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3 месяца назад
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Система аналізу та графічного відображення даних JSON. Схожа на JSON Crack. Але аналіз та розбір даних відбувається за алгоритмами запропонованими замовником.
Використовувались технології WebGL та FabricJS