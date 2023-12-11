Динамічна 3D сітка для виводу графіків на сайтах
Веб-программирование
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12 дней назад
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Динамічна 3D сітка з плавними змінами кольорів і ефектом руху. Використовується сумісно з trading-vue-js. Може виористовуватись з іншими бібліотеками виводу графіків.
Саму сітку разрабив повністю на BabylonJS. Алгоритм зміни кольору авторський